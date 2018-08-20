В мире выросли продажи телефонов без доступа к интернету (9)

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В мире | 20 августа 2018 года, 10:18

Глобальные продажи телефонов без доступа в интернет, с помощью которых можно только звонить и писать текстовые сообщения, в 2017 году выросли на 5%, передает телеканал Sky News.

Отмечается, что рост продаж таких телефонов зафиксирован впервые за долгое время.

Отмечается, что за этот же период продажи смартфонов с интернетом отметились низким ростом на уровне 2%

Исследование показало, что 78% британцев говорят, что не могут жить без своего смартфона, а в в среднем пользователи проводят 2 часа 28 минут в интернете в день, эта цифра увеличивается до 3 часов 14 минут среди молодых людей 18-24 лет.

Фото: flickr.com/Tom Percy

Источник: Газета.ru
Комментарии 9
Привет зомби, 3 часа назад
Никогда не было смартфона, и не будет.
Столько свободного времени, с столько смеха,глядя на идущие зомби по улицам...
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Artur2 часа назад
Аналогично. Пользуюсь кнопочным телефоном и менять не собираюсь.
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вкепыуап2 часа назад
Это вам смешно, а вы сядьте на велосипед и я посмотрю как вы будете смеяться когда это зомби с глазами и мозгами сфокусированное на свой смартфон вдруг материализуется перед колесом вашего велосипеда.
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