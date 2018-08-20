"Живой" Гомер испугал создателя "Симпсонов" (2)
Реалистичная 3D-копия Гомера Симпсона, одного из главных героев мультсериала для взрослых «Симпсоны», испугала автора анимационного шоу — Мэтта Грейнинга.
Корреспонденты TMZ застали Грейнинга в аэропорту Лос-Анджелеса и показали ему виртуальную скульптуру художника Мигеля Васкеса.
«Так я и представлял Гомера в самых страшных ночных кошмарах», — посмеялся Грейнинг, сказав также, что произведение искусства может стать заделом для нового фильма о Симпсонах.
My 3D re-imagining of what Homer Simpson would look like in real life. pic.twitter.com/NVkyO65ItC— Miguel Vasquez (@Itsmiketheboxer) 17 августа 2018 г.
Автор трехмерного Гомера Симпсона ранее также представлял аналогичную модель другого популярного мультгероя — Губки Боба.
Ранее стало известно, что студия Fox работает над сиквелом полнометражного мультфильма «Симпсоны в кино».
Можно предположить, что и оригинальный образ Гомера Симпсона, который был создан 19 апреля 1987 года это тоже тот же самый плагиат
Необыкновенный концерт (С.Образцов и С.Самодур) 1972г.
https://www.youtube.com/watch?v=oQoz7mZH3oA