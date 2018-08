В мире |

Реалистичная 3D-копия Гомера Симпсона, одного из главных героев мультсериала для взрослых «Симпсоны», испугала автора анимационного шоу — Мэтта Грейнинга.

Корреспонденты TMZ застали Грейнинга в аэропорту Лос-Анджелеса и показали ему виртуальную скульптуру художника Мигеля Васкеса.

«Так я и представлял Гомера в самых страшных ночных кошмарах», — посмеялся Грейнинг, сказав также, что произведение искусства может стать заделом для нового фильма о Симпсонах.

My 3D re-imagining of what Homer Simpson would look like in real life. pic.twitter.com/NVkyO65ItC