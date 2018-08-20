"Живой" Гомер испугал создателя "Симпсонов" (2)

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В мире | 20 августа 2018 года, 11:42

Реалистичная 3D-копия Гомера Симпсона, одного из главных героев мультсериала для взрослых «Симпсоны», испугала автора анимационного шоу — Мэтта Грейнинга.

Корреспонденты TMZ застали Грейнинга в аэропорту Лос-Анджелеса и показали ему виртуальную скульптуру художника Мигеля Васкеса.

«Так я и представлял Гомера в самых страшных ночных кошмарах», — посмеялся Грейнинг, сказав также, что произведение искусства может стать заделом для нового фильма о Симпсонах.

Автор трехмерного Гомера Симпсона ранее также представлял аналогичную модель другого популярного мультгероя — Губки Боба.

Ранее стало известно, что студия Fox работает над сиквелом полнометражного мультфильма «Симпсоны в кино».

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
Nitj3 минуты назад
Ai, ai, ai, kampaņja!...čto po russki označajet: oi,oi,oi, kollektiv. :)
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Рижанин21 минуту назад
3D-копия Гомера Симпсона это элементарный плагиат из театра кукол Сергея Образцова.
Можно предположить, что и оригинальный образ Гомера Симпсона, который был создан 19 апреля 1987 года это тоже тот же самый плагиат

Необыкновенный концерт (С.Образцов и С.Самодур) 1972г.
https://www.youtube.com/watch?v=oQoz7mZH3oA
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