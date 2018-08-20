В Новой Зеландии министр поехала рожать на велосипеде (5)
В мире | 20 августа 2018 года, 11:59
Беременная министр Новой Зеландии по делам женщин отправилась в роддом на велосипеде, поскольку, по ее словам, в машине просто не хватило места.
Представительница партии Зеленых Джули Джентер опубликовала в Instragram фотографии, на которых она вместе со своим партнером наслаждается велосипедной прогулкой прекрасным воскресным утром.
38-летняя Джентер, которая по совместительству исполняет еще и обязанности помощника министра транспорта, известна на всю страну как страстная велосипедистка.
"Ну вот, момент настал, пожелайте мне удачи! - написала она, обращаясь к своим подписчикам. - Мы с моим партнером выбрали велосипеды, потому что в машине не было места для группы поддержки, но зато это отлично подняло мне настроение!"
Источник: bbc.com
Во даёт! Респек этой мужественной милейшей женчине! Здоровья Вам и вашему ребетеночку.
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А кто сказал что у неё схватки?!
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в цепь и она с Партнёром летит головой об асфальт.
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