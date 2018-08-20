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Беременная министр Новой Зеландии по делам женщин отправилась в роддом на велосипеде, поскольку, по ее словам, в машине просто не хватило места.

Представительница партии Зеленых Джули Джентер опубликовала в Instragram фотографии, на которых она вместе со своим партнером наслаждается велосипедной прогулкой прекрасным воскресным утром.

38-летняя Джентер, которая по совместительству исполняет еще и обязанности помощника министра транспорта, известна на всю страну как страстная велосипедистка.

"Ну вот, момент настал, пожелайте мне удачи! - написала она, обращаясь к своим подписчикам. - Мы с моим партнером выбрали велосипеды, потому что в машине не было места для группы поддержки, но зато это отлично подняло мне настроение!"

Источник: bbc.com