Итальянские футбольные фанаты требуют убрать женщин с трибуны (1)
В мире | 20 августа 2018 года, 13:42
Фанаты итальянского футбольного клуба "Лацио" распространили письмо, в котором заявляют, что женщины не должны сидеть на лучших местах на стадионе "Олимпико" в Риме.
Ультрас из фан-клуба команды давно снискали себе славу агрессивных и склонных к расистским и антисемитским выходкам.
Перед первой игрой сезона они распространили листовку, в котором называют сектор Curva Nord на стадионе "святая святых", где женщинам не место.
Фанаты призывают "жен, подруг и прочих женщин" не сидеть на первых 10 рядах сектора, напоминая, что на стадионе полно других мест.
Источник: bbc.com
Фото: pixabay.com
А не пошли бы Вы на... дорогие мужчины!!!
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