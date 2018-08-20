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Фанаты итальянского футбольного клуба "Лацио" распространили письмо, в котором заявляют, что женщины не должны сидеть на лучших местах на стадионе "Олимпико" в Риме.

Ультрас из фан-клуба команды давно снискали себе славу агрессивных и склонных к расистским и антисемитским выходкам.

Перед первой игрой сезона они распространили листовку, в котором называют сектор Curva Nord на стадионе "святая святых", где женщинам не место.

Фанаты призывают "жен, подруг и прочих женщин" не сидеть на первых 10 рядах сектора, напоминая, что на стадионе полно других мест.

Источник: bbc.com

Фото: pixabay.com