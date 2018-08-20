Неизвестные обстреляли посольство США в Анкаре (4)
Неизвестные обстреляли в понедельник посольство США в Турции, сообщил телеканал CNN Turk.
Огонь был открыт из проезжавшей автомашины, пострадавших нет.
Вместе с тем, как отмечается в сообщении, выстрелами были разбиты окна в будке охраны, расположенной у входа в посольство.
В настоящее время полиция прилагает усилия, чтобы установить автомобиль, из которого велась стрельба, и стрелков.
Наблюдатели обращают внимание, что инцидент произошел на фоне обострения турецко-американских отношений, вызванных введением повышенных пошлин на турецкие товары в США и отказом Анкары освободить по требованию Вашингтона арестованного американского пастора.
#Анкара #Посольство_США pic.twitter.com/lVLD7XwsLP— Разведданные Онлайн (@RazvedkaOnline) 20 августа 2018 г.
В начале августа США ввели санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, сочтя, что эти чиновники играли "видные роли в структурах, ответственных за арест пастора Эндрю Брансона". Брансон был арестован турецкими властями в 2016 году, его обвинили в шпионаже и поддержке антиправительственных структур, которые пытались совершить государственный переворот.
Источник: www.interfax.ru
Фото: pixabay.com