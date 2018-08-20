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Министерство обороны США выделило 44 млн долларов на создание специального мобильного мессенджера, устойчивого к хакерским атакам и сохраняющего анонимность переписки, сообщает RT.

Работа над проектом стартует в марте 2019 года и должна завершиться к 2023 году.

Курирует разработку Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA), а сам проект называется «Надежная анонимная связь для всех» (Resilient Anonymous Communication for Everyone, RACE).

В требованиях опубликованного управлением тендера указано, что мессенджер должен быть устойчивым к взлому даже при условии, если злоумышленники получили доступ к «одному из узлов системы».

Еще одно важное условие — способность мессенджера работать внутри одной сети, даже не связанной с интернетом (закрытой).

Предполагается, что мессенджер будет основан на операционной системе Android.

Источник: polit.ru

Фото: pixabay.com