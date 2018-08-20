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Трагедия в Генуе заставила приглядеться к мостам на континенте. «Осмотр» принес тревожные результаты – состояние транспортной инфраструктуры в Старом Свете и, в первую очередь, мостов сильно оставляет желать лучшего, сообщает expert.ru.

Проверка мостов на полуострове по горячим следам трагедии в Генуе заставила сделать неутешительные выводы: 300 итальянских мостов находятся в аварийном состоянии и могут в любой момент обрушиться.

Большинство мостов и дорог в Италии были построены в 50-60-е годы прошлого века и находятся в плохом состоянии. Срок годности бетона, из которого они сделаны, в зависимости от марок составляет те же 50-60 лет.

А французов напугало выступление министра транспорта Франции. Элизабет Борн предупредила, что французские дороги находятся в «критическом состоянии». Недавняя проверка, проведенная правительством, показала, что треть мостов нуждается в срочном ремонте, а 841 инженерному сооружению угрожает потенциальный риск обрушения.

«Из 12 тысяч французских мостов треть нуждается в ремонте, — говорится в отчете, — главным образом, в косметическом, чтобы исключить структурные изменения. В 7% случаев повреждения достаточно серьезные. Они могут привести к обрушению. Необходимо закрыть эти мосты для большегрузных машин, а может быть, и для всех автомобилей».

В Германии схожее исследование в прошлом году провел Федеральный научно-исследовательский дорожный институт. Результат так же вызывает тревогу: состояние 12,4% немецких мостов внушает серьезные опасения. А в безусловно хорошем состоянии находятся всего лишь 12,5% немецких мостов, то есть каждый восьмой.

Многие мосты были построены в 60-70-е годы прошлого века и не рассчитаны на очень оживленное движение наших дней.

В Голландии, по данным компании TNL, вызывают тревогу мосты, находящиеся в ведении городов и провинций. Относительно неплохо обстоят дела с мостами федерального значения. Издание Financieele Dagblad сообщило, что только в провинции Северная Голландия в аварийном состоянии находятся 14 мостов.

Правительство Болгарии объявило о планах по ремонту более чем 200 мостов, большая часть которых была построена 35-40 лет назад. Болгария считается самой бедной страной Евросоюза. Модернизация транспортной инфраструктуры проходит за счет евросоюзовских денег.