СМИ: ЕС ужесточит правила по удалению контента в соцсетях (4)

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В мире | 20 августа 2018 года, 16:38

Европейский союз (ЕС) планирует ужесточить правила удаления контента, содержащего пропаганду терроризма, сообщила газета Financial Times.

В частности, ЕС планирует ввести более строгие правила на платформах социальных сетей, включая Facebook, YouTube и Twitter. Новые правила относятся к регламентации удаления размещенных в социальных сетях сообщений, содержащих пропаганду терроризма.

По проекту новых правил ЕС, который будет обнародован в следующем месяце, предполагается, что контент необходимо будет удалять в течение часа после его публикации, в противном случае на медийные платформы будут наложены штрафы, говорится в материале.

Это означает что Евросоюз окончательно отказался от более раннего подхода, в рамках которого платформы социальных сетей могли удалять такой контент на добровольной основе.

В материале отмечается, что интернет-компании пытались использовать искусственный интеллект для автоматической идентификации подобного контента, сотрудничали в создании общей базы данных изображений и видео, которые пропагандируют терроризм, чтобы в дальнейшем такие сообщения более оперативно отслеживать и удалять.

Источник: gazeta.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
Ипанулись?4 часа назад
В течении часа, когда за час публикуются сотни миллионов постов. Кто способен, это нормально отфильтровать?
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Хорошо, что микс отфильтровал4 часа назад
всех этих "анжел"
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Nitj4 часа назад
Dollar ņeļzja budjet nazivatj po "imeņi"?
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