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Нападение на комиссариат в Каталонии рассматривается как теракт, заявил заместитель руководителя каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra Рафель Комас.

"Мы рассматриваем это как теракт, но предстоит еще много работы, оценить факты, оценить баллистическую экспертизу, провести аутопсию", — заявил представитель каталонских правоохранительных органов на пресс-конференции.

Он также уточнил, что обыск в доме нападавшего, о чем ранее сообщили СМИ, пока не начался.

"Необходимо разрешение суда", — сказал он.

Комас также заявил, что по предварительной информации, что этот человек ранее не привлекался к уголовной ответственности, однако будет проведена дополнительная проверка в Испании и за пределами страны.

Кроме того, он сообщил, что в момент нападения мужчина кричал "Аллах!" и выражения на иностранном языке.

В понедельник утром мужчина зашел рано утром в отделение полиции с ножом и выкрикивал "Аллах Акбар". Полицейские пытались убедить его отдать оружие, однако он не реагировал. В результате нападавший был застрелен.

Никто из сотрудников Mossos не пострадал. Личность нападавшего была установлена — это Абдельвахаб Таиб, выходец из Алжира 1989 года рождения, имевший вид на жительство в Испании.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com