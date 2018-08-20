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Греция официально завершила программу внешней макрофинансовой помощи Евросоюза. Об этом сообщили на сайте Европейского стабилизационного механизма (ESM).

На сайте ESM подчеркнули, что финансовая поддержка, которую предоставили Греции на очень выгодных условиях, помогла стране модернизировать свою экономику и вернуть доверие инвесторов. В ESM заинтересованы в том, чтобы в будущем с экономикой Греции все было хорошо.

О выходе Греции из программы финансовой помощи стало известно в конце июня 2018 года. Последний транш составил 15 млрд евро. Из них 5,5 млрд пошли на обслуживание государственного долга страны, а 9,5 млрд евро отправили на специальный счет финансовой «подушки безопасности».

По подсчетам ЕС, «денежная подушка» Греции насчитывает около 24 млрд евро. Этого должно хватить на 22 месяца.

Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос заявил, что выход из программы помощи — это конец греческого кризиса.

Через два года после мирового финансового кризиса 2008 года в Греции начался долговой кризис. ЕС оказывал стране финансовую помощь в обмен на проведение структурных реформ в стране и жесткую экономию бюджета. За восемь лет Греция получила от ЕС больше 240 млрд евро.

Источник: rtvi.com

Фото: flickr.com/ilyayakovlev