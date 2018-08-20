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Вице-бургомистр бельгийского города Анс Анри Эйген подал в отставку из-за неосторожного публичного высказывания в адрес гомосексуалистов, сообщили [РИА Новости](РИА Новости https://ria.ru/world/20180820/1526878815.html "") в городской администрации.

"Да, мы подтверждаем сообщения СМИ об отставке", — сказал собеседник агентства.

По информации местной прессы, в пятницу в ходе публичного мероприятия Эйген заявил, что считает противоестественными сексуальные отношения между мужчинами. Данное высказывание он сделал в присутствии своего коллеги, первого заместителя городского главы Тома Кьялоне, относящего себя к ЛГБТ-сообществу.

Кьялоне, будучи политическим оппонентом социалиста Эйгена, потребовал от него публичных извинений "перед всеми гомосексуалистами".

Заявление соратника по Социалистической партии Валлонии (франкоязычный регион Бельгии) вызвало негодование у ее председателя, экс-премьер министра Бельгии Элио Ди Рупо.

"Социалистическая партия выступает за индивидуальные свободы и права. Недопустимо, чтобы представитель социалистов, тем более заместитель бургомистра по равенству социальных возможностей, нарушал наши основополагающие ценности. Этот человек не может представлять Социалистическую партию на любом уровне", — заявил Ди Рупо, никогда не скрывавший своей гомосексуальности.

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