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Британца Чарльза Роули, который пострадал в результате отравления в городе Эймсбери, снова доставили в больницу. Об этом пишет The Guardian.

Как отмечается, Роули госпитализировали в выходные из-за того, что у него начались проблемы со зрением. По словам Мэттью Роули, Чарльз жаловался, что у него все расплывается перед глазами.

При этом в больнице Солсбери, где пострадавший проходил лечение до этого, отказались давать комментарий по поводу состояния Роули, но отметили, что в настоящее время в учреждении нет пациентов, которые лечатся от заболеваний, связанных с воздействием нервно-паралитических веществ.

Ранее сообщалось, что Великобритания пригласила экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для сбора новых образцов отравляющего вещества, примененного во время инцидента в Эймсбери.