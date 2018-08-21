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Российский певец Валерий Меладзе обратился в министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему гражданство кавказской республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство GHN.

По информации СМИ, Меладзе не намерен отказываться от российского паспорта, законодательство Грузии допускает двойное гражданство.

Певец решил воспользоваться принятыми в Грузии 15 августа поправками к закону «О гражданстве», по которым уроженцы страны могут обращаться с просьбой о восстановлении гражданства Грузии, утраченного в результате получения гражданства другой страны.

Источник: lenta.ru