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Сборник группы Eagles - Their Greatest Hits 1971–1975, выпущенный в 1976 году, стал самым продаваемым альбомом всех времен в США. Он был распродан в количестве 38 млн копий, пишет Associated Press со ссылкой на данные Американской ассоциации звукозаписывающих компаний.

Альбом Eagles обогнал по продажам Thriller Майкла Джексона. С момента выпуска в 1982 году его продажи достигли 33 млн копий. Третье место в списке самых продаваемых альбомов в истории США тоже занимают Eagles — с их альбомом Hotel California 1976 года.

Источник: daily.afisha.ru