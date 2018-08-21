В Кемерово снесли сгоревший ТЦ "Зимняя вишня" (1)

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В мире | 21 августа 2018 года, 11:58

В российском Кемерово завершился снос сгоревшего торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня».

Снос зданий сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» начался в мае. На месте ТЦ планируется разбить сквер в память о жертвах пожара.

В Кемерове снесли здание «Зимней вишни»: на месте торгово-развлекательного центра остался только забор, а за ним - горы строительного мусора. Его планируют убрать до субботы 25 августа: именно в этот день должно открыться движение по участку проспекта Ленина от остановки «Швейная фабрика» до улицы 50 лет Октября. Отметим, что снос торгово-развлекательного центра начался 15 июля, после того, как следствие исключило его из списка вещдоков. К 1 сентября в сквере близ бывшего торгового центра установят памятный камень, а в следующем году – на освободившейся площадке будет разбит сквер. Напомним, здание было решено снести после страшного пожара, случившегося в воскресенье, 25 марта 2018 года. Пламя вспыхнуло в разгар выходного дня, на четвертом этаже, где располагались детский центр и кинотеатр, а пожарные выходы оказались заблокированы. В результате 21 взрослый и 39 детей погибли в огненной ловушке. #зимняявишня #тцзимняявишня #пожарвзимнейвишне #сносзимнейвишни #пожарвкемерово #пожар25032018 #250318 #250318кемерово

Публикация от газета КУЗБАСС (@gazeta_kuzbass)

Напомним, трагедия в «Зимней вишне» произошла 25 марта. Среди погибших было много детей. На месте сгоревшего ТЦ было решено создать сквер. После процедуры опознания всех жертв и проверки всех заявлений о пропавших людях, следователи констатировали, что погибло 60 человек.

Фото из Flickr

Комментарии 1
Крыса37 минут назад
60 человеу это официально признанные властями.. настоящее число погибших скрываеться так как многие дети были из интернатов за которыми никто не прийдет на опознание, соответственно за теми кто не пришел могут списать как будто их и небыло..
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