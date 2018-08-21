В Кемерово снесли сгоревший ТЦ "Зимняя вишня" (1)
В российском Кемерово завершился снос сгоревшего торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня».
Снос зданий сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» начался в мае. На месте ТЦ планируется разбить сквер в память о жертвах пожара.
В Кемерове снесли здание «Зимней вишни»: на месте торгово-развлекательного центра остался только забор, а за ним - горы строительного мусора. Его планируют убрать до субботы 25 августа: именно в этот день должно открыться движение по участку проспекта Ленина от остановки «Швейная фабрика» до улицы 50 лет Октября. Отметим, что снос торгово-развлекательного центра начался 15 июля, после того, как следствие исключило его из списка вещдоков. К 1 сентября в сквере близ бывшего торгового центра установят памятный камень, а в следующем году – на освободившейся площадке будет разбит сквер. Напомним, здание было решено снести после страшного пожара, случившегося в воскресенье, 25 марта 2018 года. Пламя вспыхнуло в разгар выходного дня, на четвертом этаже, где располагались детский центр и кинотеатр, а пожарные выходы оказались заблокированы. В результате 21 взрослый и 39 детей погибли в огненной ловушке. #зимняявишня #тцзимняявишня #пожарвзимнейвишне #сносзимнейвишни #пожарвкемерово #пожар25032018 #250318 #250318кемерово
Напомним, трагедия в «Зимней вишне» произошла 25 марта. Среди погибших было много детей. На месте сгоревшего ТЦ было решено создать сквер. После процедуры опознания всех жертв и проверки всех заявлений о пропавших людях, следователи констатировали, что погибло 60 человек.
Фото из Flickr