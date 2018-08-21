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В российском Кемерово завершился снос сгоревшего торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня».

Снос зданий сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» начался в мае. На месте ТЦ планируется разбить сквер в память о жертвах пожара.

Напомним, трагедия в «Зимней вишне» произошла 25 марта. Среди погибших было много детей. На месте сгоревшего ТЦ было решено создать сквер. После процедуры опознания всех жертв и проверки всех заявлений о пропавших людях, следователи констатировали, что погибло 60 человек.

Фото из Flickr