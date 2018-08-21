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Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть возможность снятия с России санкций только при условии, если Москва предпримет шаги для совместной работы по Сирии и Украине. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью Reuters.

Он отметил, что рассмотрит возможность снятия санкций только если "они [Россия] сделают что-либо в нашу пользу". Трамп также подчеркнул, что, несмотря на теплую атмосферу на саммите с президентом РФ Владимиром Путиным, по отношению к России он, по его мнению, ведет себя жестче, чем любой другой президент США.

Трамп может снять санкции, которые наложены по его распоряжению. Остальные были введены конгрессом по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" и могут быть сняты только с его согласия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поприветствовал заявление президента США, но отметил, что в еще больше в Москве "приветствовали бы какие-либо конкретные действия", передает РБК.

Он добавил, что "ситуация с украинским кризисом изрядно заморозилась", и указал на "абсолютное нежелание киевских властей делать хоть что-то в русле регулирования". Песков также сказал, что Трампу стоило конкретизировать, что США ожидают от РФ "в плане украинских дел". Что касается Сирии и работе с беженцами, то Россия, по его словам, внесла вклад в политическое урегулирование как никакая другая страна.

В последний раз США вводили санкции против России в апреле. Тогда под ограничения попали Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Андрей Костин, Алексей Миллер, Николай Патрушев и другие. Также в черном списке оказались такие российские компании, как UC Rusal, En+ и "Ренова". Bloomberg в первый рабочий день после введения ограничений оценил потери богатейших россиян из-за санкций в 16 млрд долларов.

Фото: flickr.com/Daily Brian