Министерство финансов США опубликовало несекретную версию доклада о противостоянии незаконным финансовым потокам, связанным с Россией (Report on illicit finance relating to the Russian Federation), сообщает издание РБК во вторник, 21 августа. В соответствии с принятым в прошлом году законом CAATSA администрация Трампа должна была направить этот доклад в конгресс к началу августа 2018 года.

"С 2017 года эта администрация наложила санкции на 215 граждан и организаций, связанных с Россией, в том числе на 136 в рамках санкций, относящихся к конфликту России и Украины и кодифицированных законом CAATSA. В результате этих действий заблокированы сотни миллионов долларов российских активов в Соединенных Штатах, финансовые интересы затронутых лиц испытали масштабные последствия", - говорится в документе.

В докладе указывается, что из-за "мощных" финансовых санкций США злонамеренным российским игрокам стало значительно сложнее "привлекать, перемещать и скрывать происхождение незаконных денежных средств".

Отмечается, что эффект от введенных санкций существенно превосходит объемы самих замороженных средств. Компании по всему миру "стараются дистанцироваться от санкционированных лиц, а те пытаются внедрить новые и зачастую более сложные способы перемещения и сокрытия денежных средств".

Администрация США поставила в приоритет работу с юрисдикциями, через которые проходят большие объемы российских финансовых потоков, включая Великобританию, Кипр и Латвию, говорится в докладе. В частности, на Кипре были заморожены банковские счета российских миллиардеров Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга. Это произошло после 6 апреля 2018 года, когда Минфин США внес Дерипаску, Вексельберга и их компании в санкционный список.

Ранее администрация Трампа, находящаяся у власти с января 2017, не раскрывала даже приблизительный объем российских активов, замороженных в результате санкций.

Публичный доклад Минфина США состоит из 17 страниц, посвященных различным санкционным программам, которые имеют отношение к России, взаимодействию США с иностранными партнерами и деятельности американской финансовой разведки и т.п. У доклада есть секретное приложение, отмечает РБК.

Фото: pixabay.com