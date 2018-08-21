В США заморозили российские активы на сотни миллионов долларов (4)

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В мире | 21 августа 2018 года, 21:28

Министерство финансов США опубликовало несекретную версию доклада о противостоянии незаконным финансовым потокам, связанным с Россией (Report on illicit finance relating to the Russian Federation), сообщает издание РБК во вторник, 21 августа. В соответствии с принятым в прошлом году законом CAATSA администрация Трампа должна была направить этот доклад в конгресс к началу августа 2018 года.

"С 2017 года эта администрация наложила санкции на 215 граждан и организаций, связанных с Россией, в том числе на 136 в рамках санкций, относящихся к конфликту России и Украины и кодифицированных законом CAATSA. В результате этих действий заблокированы сотни миллионов долларов российских активов в Соединенных Штатах, финансовые интересы затронутых лиц испытали масштабные последствия", - говорится в документе.

В докладе указывается, что из-за "мощных" финансовых санкций США злонамеренным российским игрокам стало значительно сложнее "привлекать, перемещать и скрывать происхождение незаконных денежных средств".

Отмечается, что эффект от введенных санкций существенно превосходит объемы самих замороженных средств. Компании по всему миру "стараются дистанцироваться от санкционированных лиц, а те пытаются внедрить новые и зачастую более сложные способы перемещения и сокрытия денежных средств".

Администрация США поставила в приоритет работу с юрисдикциями, через которые проходят большие объемы российских финансовых потоков, включая Великобританию, Кипр и Латвию, говорится в докладе. В частности, на Кипре были заморожены банковские счета российских миллиардеров Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга. Это произошло после 6 апреля 2018 года, когда Минфин США внес Дерипаску, Вексельберга и их компании в санкционный список.

Ранее администрация Трампа, находящаяся у власти с января 2017, не раскрывала даже приблизительный объем российских активов, замороженных в результате санкций.

Публичный доклад Минфина США состоит из 17 страниц, посвященных различным санкционным программам, которые имеют отношение к России, взаимодействию США с иностранными партнерами и деятельности американской финансовой разведки и т.п. У доклада есть секретное приложение, отмечает РБК.

Фото: pixabay.com

Источник: Deutsche Welle
Комментарии 4
Патриот 45 минут назад
В России надо заморозить активы американцев в три раза больше.
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Patriot42 минуты назад
Tas ir tikai sàkums tàm sankcijàm, ko solìja ASV Kongress.
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Patriot46 минут назад
Nesen te viens no komentàru rakstìtàjiem izteicàs, ka viss bùs tà kà pateiks Putins. Gribètos vinam pajautàt, vai so rikojumu, bloķèt savu draugu un Krievijas uznèmumu naudu, vins ari amerikàniem pateica?
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