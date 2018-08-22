В мире |

Компания Facebook удалила ряд страниц и групп в своей социальной сети, а также в сервисе Instagram, объяснив свои действия тем, что с аккаунтов осуществлялись "согласованные недостоверные действия", причем "часть этой деятельности имеет происхождение в Иране, а часть – в России".

Отмечается, что "иранские" и "российские" аккаунты не были связаны между собой, но "использовали подобную тактику, создавая сети учетных записей, чтобы ввести других в заблуждение о том, кто они и что они делают".

"Мы запрещаем такое поведение, потому что хотим, чтобы люди могли доверять связям, которые они заводят на Facebook", — объяснили в компании.

Были удалены 652 "иранских" аккаунта, которые были нацелены на аудиторию на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, США и Великобритании, говорится в сообщении.

"Мы удалили страницы, группы и учетные записи, которые могут быть связаны с источниками, которые правительство США ранее определило как российские военные разведывательные службы. Это не имеет отношения к деятельности, которую мы обнаружили в Иране", — добавили в компании.

В то же время Facebook заявила, что не обнаружила новых аккаунтов и страниц, имеющих отношение к России, которые бы были рассчитаны на аудиторию в США.

В свою очередь в другой американской компании Twitter заявили, что удалили 284 аккаунта, значительная часть которых имела иранское происхождение, за то, что они "занимались скоординированными манипуляциями".

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах в США через соцсети, но не предоставили доказательств. В частности, обвинения касались "Агентства по изучению интернета" (Internet Research Agency) из Санкт-Петербурга.

Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Наличие такого "сговора" опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.

Источник: ria.ru