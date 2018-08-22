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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюзу нужны независимые от США платежные каналы и отдельный валютный фонд для защиты европейских компаний от иранских санкций США, о чем написал в своей колонке в Handelsblatt.

По его мнению, Европа и США давно отдаляются друг от друга и теперь Европа должна стать "противовесом США там, где они заступают за красную линию".

"Необходимо усилить европейскую автономность, создав независимые от США платежные каналы, Европейский валютный фонд и независимую систему SWIFT", — сообщил Маас.

США в мае вышли из сделки по Ирану и 7 августа восстановили иранские санкции, объявив, что в ноябре они будут усилены. Президент США Дональд Трамп пригрозил лишить бизнеса в Штатах те компании, которые будут сотрудничать с Ираном.

Фото из Flickr/IES Abroad EU Program