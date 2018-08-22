ГАЗ: из-за локального патриотизма латвийцы работают вблизи дома (+ОПРОС) (6)
Самая большая проблема в сфере занятости в Латвии - добиться мобильности людей внутри страны, заявила в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" директор Государственного агентства занятости (ГАЗ) Эвита Симсоне.
Сейчас люди, как правило, не готовы ездить работать далеко от места жительства.
На вопрос, связана ли проблема с финансами, директор ГАЗ ответила, что скорее это локальный патриотизм, но есть и такие люди, которые со своим уровнем доходов не могут себе позволить ездить на работу далеко от места жительства.
"Если зарплата близка к минимальной или немного выше, расходы, связанные с поездкой на работу, несоразмерны", - говорит Симсоне.
У ГАЗ есть план мобильности, в особых случаях покрываются расходы на дорогу и аренду жилья, если человек выбирает работу в 20 километрах от дома и дальше.
В Латвии во втором квартале было 75 400 безработных, что составляет 7,7% от экономически активного населения.
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