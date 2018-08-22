ГАЗ: из-за локального патриотизма латвийцы работают вблизи дома (+ОПРОС) (6)

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В мире | 22 августа 2018 года, 11:15

Самая большая проблема в сфере занятости в Латвии - добиться мобильности людей внутри страны, заявила в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" директор Государственного агентства занятости (ГАЗ) Эвита Симсоне.

Сейчас люди, как правило, не готовы ездить работать далеко от места жительства.

На вопрос, связана ли проблема с финансами, директор ГАЗ ответила, что скорее это локальный патриотизм, но есть и такие люди, которые со своим уровнем доходов не могут себе позволить ездить на работу далеко от места жительства.

"Если зарплата близка к минимальной или немного выше, расходы, связанные с поездкой на работу, несоразмерны", - говорит Симсоне.

У ГАЗ есть план мобильности, в особых случаях покрываются расходы на дорогу и аренду жилья, если человек выбирает работу в 20 километрах от дома и дальше.

В Латвии во втором квартале было 75 400 безработных, что составляет 7,7% от экономически активного населения.

Фото: pexels.com

Комментарии 6
Патриот 1 час назад
Все говорит о том что Латвия стала нищей. Латыши забили последний квоздь в крышку гроба. Гнать этих дрепанных бывших ‘’ хозяев ‘’ из страны и сажать в тюрьмы. За такое короткое время угробили страну. Враги латвийского народа!
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Крыса1 час назад
Работали на стройке были рабочие латыши с малапилса, кекавы, екабпилса.. всех кинули через месяц, остались без зарплаты и то что ездили целый месяц так это за свой счет!! Повезло я с риги.. так что не только дело в транспорте
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Патриот 1 час назад
Все от того, что у латвийцев ненависть к латышам, их сейчас не только кидают но и просто гонят с работы. Благодаря политике правительства, Шадуриковых и центра гос языка. А ведь скоро бить начнут. Латыши становятся изгоями собственного народа. Чего и следовало ожидать!
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