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Самая большая проблема в сфере занятости в Латвии - добиться мобильности людей внутри страны, заявила в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" директор Государственного агентства занятости (ГАЗ) Эвита Симсоне.

Сейчас люди, как правило, не готовы ездить работать далеко от места жительства.

На вопрос, связана ли проблема с финансами, директор ГАЗ ответила, что скорее это локальный патриотизм, но есть и такие люди, которые со своим уровнем доходов не могут себе позволить ездить на работу далеко от места жительства.

"Если зарплата близка к минимальной или немного выше, расходы, связанные с поездкой на работу, несоразмерны", - говорит Симсоне.

У ГАЗ есть план мобильности, в особых случаях покрываются расходы на дорогу и аренду жилья, если человек выбирает работу в 20 километрах от дома и дальше.

В Латвии во втором квартале было 75 400 безработных, что составляет 7,7% от экономически активного населения.

Фото: pexels.com