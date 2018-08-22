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Правоохранительные органы Аргентины сожгли кокаин, который был обнаружен в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, сообщает ТАСС.

Уточняется, что наркотики были уничтожены в крематории в присутствии министра безопасности Патрисии Буллрич и посла России Дмитрия Феоктистова.

"Это была очень сложная операция с высоким уровнем взаимодействия. Российские полицейские приезжали семь раз", — сказала Буллрич.

По ее словам, благодаря совместным действиям, который включали в себя замену кокаина мукой и отслеживание поставки, удалось "разоблачить всю преступную цепочку как в Аргентине, так и в России".

Фото из Flickr/DonnaG.