В крематории в Аргентине сожгли почти 400 кг кокаина из посольства России (1)
В мире | 22 августа 2018 года, 11:12
Правоохранительные органы Аргентины сожгли кокаин, который был обнаружен в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, сообщает ТАСС.
Уточняется, что наркотики были уничтожены в крематории в присутствии министра безопасности Патрисии Буллрич и посла России Дмитрия Феоктистова.
"Это была очень сложная операция с высоким уровнем взаимодействия. Российские полицейские приезжали семь раз", — сказала Буллрич.
По ее словам, благодаря совместным действиям, который включали в себя замену кокаина мукой и отслеживание поставки, удалось "разоблачить всю преступную цепочку как в Аргентине, так и в России".
Фото из Flickr/DonnaG.
Источник: Газета.ru
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