Родители Неймара забирают у сына почти всю зарплату
В мире | 22 августа 2018 года, 11:41
Большая часть зарплаты лидера "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии по футболу Неймара уходит его родителям, сообщает "Советский спорт".
Как утверждает Folha de Sao Paulo, все средства, полученные футболистом за рекламные компании, контролируются фирмой его отца и матери. Отмечается, что родителям бразильца отходит порядка 85 процентов всего заработка сына, тогда как игроку остаются лишь 15 процентов.
Такое распределение зарплаты родители форварда утвердили еще в 2006 году, когда будущей звезде мирового футбола было 14 лет.
Фото из Flickr/Тимур Тимов
Источник: Газета.ru