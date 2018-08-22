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Житель Бельгии выиграл во вторник более 107 миллионов евро в европейской лотерее EuroMillions ("Евромиллионы"), сообщила в среду пресс-служба лотереи.

Благодаря EuroMillions миллионерами ежегодно становятся несколько жителей Бельгии. Так, в октябре 2016 года уборщик улиц из Брюсселя сорвал в EuroMillions джекпот в 168 миллионов евро, что стало самым крупным выигрышем в истории королевства. В 2017 двое других счастливчиков в Бельгии выиграли в ту же лотерею 153 миллиона и 23 миллиона евро соответственно.

Первая лотерея EuroMillions была проведена 13 февраля 2004 года в трех странах: Франции, Испании и Великобритании. В октябре 2004 года к лотерее присоединилось еще шесть стран: Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия. Выигрыши облагаются налогом только в Швейцарии. Один лотерейный билет стоит два с половиной евро. Всего участниками лотереи являются около 200 миллионов человек.

По данным комиссии-регулятора индустрии развлечений, жители Бельгии только в 2013 году потратили 964 миллиона евро на азартные игры. При расчетах эксперты комиссии суммировали доходы казино и залов с игровыми автоматами, а также средства, получаемые от пари, за вычетом выигрышей игроков.

В 2017 году около 6,5 миллиона жителей Бельгии сыграли в EuroMillions по меньшей мере один раз.

Источник: РИА Новости

Фото: flickr.com/Images Money