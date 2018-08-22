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Латвия и Эстония не имеют правовых оснований требовать компенсации от России, нет факта оккупации, заявил член международного Совета Федерации Федерального Собрания России Олег Морозов.

Ранее министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Раcначс заявили, что намерены добиваться от России взыскания ущерба за "советскую оккупацию".

"Это далеко не новость. После распада СССР пытаются что-то у нас выцыганить. Никаких правовых оснований под этим нет. Ибо не было факта оккупации", — отметил Морозов.

Он подчеркнул, что экономически Латвия и Эстония были высокоразвитыми регионами СССР с весьма высоким уровнем жизни.

"Поэтому еще вопрос, кто кому должен, если подойти к проблеме чисто арифметически. А с политической точки зрения это пропагандистские игрища в духе современной русофобии", — заключил он.

Источник: ria.ru

Фото: flickr.com/William Veder