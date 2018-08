В мире |

Британский режиссер Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм про агента 007 Джеймса Бонда. Об этом сообщается в официальном Twitter франшизы.

Как отмечается в сообщении, об этом решении объявили продюсеры картины Майкл Уилсон и Барбара Брокколи. Кроме того, эту информацию подтвердил исполнитель главной роли Дэниел Крэйг.

Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig today announced that due to creative differences Danny Boyle has decided to no longer direct Bond 25. pic.twitter.com/0Thl116eAd