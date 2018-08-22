Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Бонде

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В мире | 22 августа 2018 года, 13:23

Британский режиссер Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм про агента 007 Джеймса Бонда. Об этом сообщается в официальном Twitter франшизы.

Как отмечается в сообщении, об этом решении объявили продюсеры картины Майкл Уилсон и Барбара Брокколи. Кроме того, эту информацию подтвердил исполнитель главной роли Дэниел Крэйг.

В публикации бондианы уточняется, что Бойл покидает съемочную группу из-за творческих разногласий.​

Дэнни Бойл занял режиссерское кресло нового фильма о Джеймсе Бонде, который получил название «Бонд 25», в мае текущего года. Премьера этого фильма запланирована на конец 2019 года.

Фото: flickr.com/Donald Trump

Источник: РБК
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