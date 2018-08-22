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Власти Грузии обратились в Европейский суд по правам человека с иском против России, сообщается на официальном сайте министерства юстиции Грузии.

В сообщении говорится: «Требование Грузии в том, чтобы Европейский суд установил ответственность России за нарушение не одной статьи Европейской конвенции [по правам человека]. В частности, продолжающейся оккупацией, протягиванием колючей проволоки и целенаправленной кампанией в отношении населения Грузии Россией нарушаются 2 статья Европейской конвенции [право на жизнь], 3-я [запрет пыток], 5-я [право на свободу и безопасность], 8-я [право личной и семейной защищенности], 13-я [право на эффективное средство правовой защиты]».

Речь идет о пятидневной войне в августе 2008 года, когда Грузия напала на Южную Осетию, а Россия направила свои миротворческие силы на урегулирование конфликта. После этого Россия признала независимость Южной Осетии.

Тбилиси обвиняет Россию в сокрытии виновных в гибели в Южной Осетии сотрудника грузинских силовых структур Арчила Татунашвили, а также подтасовке результатов медицинской экспертизы по этому делу.

Источник: Polit.ru

Фото: flickr.com/Carol Browne