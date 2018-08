В мире |

Бывший адвокат президента США Майкл Коэн признал в суде, что совершал финансовые преступления по поручению Дональда Трампа. Об этом сообщил в Twitter защитник юриста Лэнни Дэвис.

По его словам, Коэн завил под присягой, что Трамп поручил ему заплатить двум женщинам с целью повлиять на результаты выборов.

"Если эти платежи - преступление для Майкла Коэна, то почему они не могут быть преступлением для Дональда Трампа?" - отметил адвокат юриста.

Today he stood up and testified under oath that Donald Trump directed him to commit a crime by making payments to two women for the principal purpose of influencing an election. If those payments were a crime for Michael Cohen, then why wouldn't they be a crime for Donald Trump?