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Бывший адвокат президента США Майкл Коэн признал в суде, что совершал финансовые преступления по поручению Дональда Трампа. Об этом сообщил в Twitter защитник юриста Лэнни Дэвис.

По его словам, Коэн завил под присягой, что Трамп поручил ему заплатить двум женщинам с целью повлиять на результаты выборов.

"Если эти платежи - преступление для Майкла Коэна, то почему они не могут быть преступлением для Дональда Трампа?" - отметил адвокат юриста.

Today he stood up and testified under oath that Donald Trump directed him to commit a crime by making payments to two women for the principal purpose of influencing an election. If those payments were a crime for Michael Cohen, then why wouldn't they be a crime for Donald Trump? — Lanny Davis (@LannyDavis) 21 августа 2018 г.

Как отмечает CNN, Коэн не назвал в суде имя Трампа, но в судебных документах он упоминается как "особа-1", ставшая к январю 2017 года президентом США.

Юрист не назвал по именам и женщин, которым платил по поручению Трампа, но изложенные в судебных материалах сроки и суммы совпадают с историями порноактрисы Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс) и бывшей фотомодели журнала Playboy Карен Макдугал, отмечает АР.

Обе они рассказывали, что состояли в интимной связи с Трампом, когда он еще не занимал пост президента, но уже был женат на Меланье Трамп. Перед выборами 2016 года женщины получили крупные суммы за молчание об отношениях с кандидатом на высший государственный пост из средств, отпущенных на предвыборную кампанию.

Коэн признал также себя виновным в уклонении от уплаты налогов, махинациях в банковской сфере и предоставлении ложных сведений кредитным организациям. По данным прокуратуры Нью-Йорка, адвокат не заплатил налог в сумме 1,3 млн долларов с дохода в 4,3 млн долларов, полученного им от деятельности в 2013- м - 2016 годах.

Кроме того, Коэн признался в незаконном получении кредита в 500 тысяч долларов и участвовал в финансировании избирательной кампании. В прокуратуре не уточнили, в пользу какого кандидата юрист Трампа делал пожертвования в ходе предвыборной гонки.

По словам адвоката Коэна, его подзащитный также располагает информацией, которая может заинтересовать спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство России в американские выборы.

Лэнни Дэвис сообщил телеканалу MSNBC, что Коэн "счастлив" рассказать спецпрокурору то, что знает о возможном сговоре с целью "опорочить американскую демократическую систему на выборах 2016 года", и о том, что Трамп был в курсе хакерских атак.

Коэн признал себя виновным по восьми пунктам обвинения Он добровольно явился в ФБР и пошел на сделку со следствием. Сделка предусматривает тюремный срок и значительный штраф. Адвокаты юриста считают, что их подзащитный не должен провести в заключении более трех лет.

Ранее жюри присяжных признало виновным в финансовых преступлениях еще одного соратника Трампа - бывшего главу его предвыборного штаба Пола Манафорта.

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