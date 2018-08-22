Адвокат признался в суде, что откупался от любовниц Трампа по его поручению (2)
Бывший адвокат президента США Майкл Коэн признал в суде, что совершал финансовые преступления по поручению Дональда Трампа. Об этом сообщил в Twitter защитник юриста Лэнни Дэвис.
По его словам, Коэн завил под присягой, что Трамп поручил ему заплатить двум женщинам с целью повлиять на результаты выборов.
"Если эти платежи - преступление для Майкла Коэна, то почему они не могут быть преступлением для Дональда Трампа?" - отметил адвокат юриста.
Today he stood up and testified under oath that Donald Trump directed him to commit a crime by making payments to two women for the principal purpose of influencing an election. If those payments were a crime for Michael Cohen, then why wouldn't they be a crime for Donald Trump?— Lanny Davis (@LannyDavis) 21 августа 2018 г.
Как отмечает CNN, Коэн не назвал в суде имя Трампа, но в судебных документах он упоминается как "особа-1", ставшая к январю 2017 года президентом США.
Юрист не назвал по именам и женщин, которым платил по поручению Трампа, но изложенные в судебных материалах сроки и суммы совпадают с историями порноактрисы Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс) и бывшей фотомодели журнала Playboy Карен Макдугал, отмечает АР.
Обе они рассказывали, что состояли в интимной связи с Трампом, когда он еще не занимал пост президента, но уже был женат на Меланье Трамп. Перед выборами 2016 года женщины получили крупные суммы за молчание об отношениях с кандидатом на высший государственный пост из средств, отпущенных на предвыборную кампанию.
Коэн признал также себя виновным в уклонении от уплаты налогов, махинациях в банковской сфере и предоставлении ложных сведений кредитным организациям. По данным прокуратуры Нью-Йорка, адвокат не заплатил налог в сумме 1,3 млн долларов с дохода в 4,3 млн долларов, полученного им от деятельности в 2013- м - 2016 годах.
Кроме того, Коэн признался в незаконном получении кредита в 500 тысяч долларов и участвовал в финансировании избирательной кампании. В прокуратуре не уточнили, в пользу какого кандидата юрист Трампа делал пожертвования в ходе предвыборной гонки.
По словам адвоката Коэна, его подзащитный также располагает информацией, которая может заинтересовать спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство России в американские выборы.
Лэнни Дэвис сообщил телеканалу MSNBC, что Коэн "счастлив" рассказать спецпрокурору то, что знает о возможном сговоре с целью "опорочить американскую демократическую систему на выборах 2016 года", и о том, что Трамп был в курсе хакерских атак.
Коэн признал себя виновным по восьми пунктам обвинения Он добровольно явился в ФБР и пошел на сделку со следствием. Сделка предусматривает тюремный срок и значительный штраф. Адвокаты юриста считают, что их подзащитный не должен провести в заключении более трех лет.
Ранее жюри присяжных признало виновным в финансовых преступлениях еще одного соратника Трампа - бывшего главу его предвыборного штаба Пола Манафорта.
Фото: flickr.com/newslanes newslanes
Mans tēvs Harijs Dortholcs vairāk kā 50 gadus ir nostrādājis Rīgas satiksmē un bučojis Ušakova pakaļu, taču kad Ušakovs atteicās uzdāvinām manam tēvas Tilde biroju, viņš apvainojās un pameta darbu.
1997. gadā neveiksmīgi veicu ieguldījumu AS Dominante capital 1125 LVL apmērā.
esmu kruts:))) Až lepnam jāpaliek:)))
Bet ja nopietni, esmu parasts Latviešu nacionālists un Patriots, cilvēks, kas labi atceras okupāciju, cilvēks, kas 1990 gadā nenobijās no Lietuvā krievu armijas izlietajām asinīm kopā ar domubiedriem no Tautas Frontes stāvēja uz barikādēm. Lūk kas es esmu! Un nenožēloju nevienu Tautas Frontes un citu Latvisko partiju, ko mēs ievēlētām Saeimā, pieņemtos lēmumus un likumus! Par stipru Nacionālu Latvisku Latvijas republiku!