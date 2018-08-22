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Немецкая актриса Эмма Ломан обвинила скандально известного продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании, сообщает The Holliwood Reporter со ссылкой на иск актрисы, поданный в суд. По словам Ломан, инцидент произошел в 2006 году на Каннском кинофестивале.

Согласно иску, впервые Вайнштейн и Ломан увиделись в 2004 году на кинофестивале в Венеции. В 2006 году продюсер пригласил актрису в Канны для обсуждения ее карьеры. Изначально Ломан не хотела принимать это приглашение, однако, по ее словам, продюсер был предельно настойчив. Добиваясь приезда Ломан помощник Вайнштейна позвонил ей около 30 раз.

В Каннах актриса и продюсер провели несколько встреч, в ходе которых Вайнштейн оставался корректен и поддерживал деловой диалог. Однако после одной из встреч он предложил продолжить беседу в его номере, где изнасиловал Ломан. Вайнштейн пригрозил Ломан местью в том случае, если кто-либо узнает об этом инциденте. На одной из последующих встреч продюсер заявил актрисе, что его охрана не позволит ей никуда уйти, если она не пообещает никому не рассказывать об изнасиловании.

Ломан молчала о произошедшем более 10 лет, решившись на открытые обвинения только после начала скандала о домогательствах в Голливуде.

«Харассмент-гейт» в 2017 году был спровоцирован сообщениями о домогательствах со стороны Вайншитейна по отношению к ряду известных актрис. Позднее обвинения в непристойном поведении были предъявлены ряду других деятелей культуры и политики. В их числе оказались актеры Стивен Сигал, Кевин Спейси, музыкант Мэрилин Мэнсон и другие.

Первой актрисой, обвинившей Вайнштейна в изнасиловании была итальянка Азия Арджента. Позднее стало известно, что Арджента сама может столкнуться с обвинениями в домогательствах. В октябре прошлого года она заплатила $380 тыс. обвинившему ее актеру Джимми Беннетту, утверждавшему, что в 2013 году 37-летняя Ардженто набросилась на него в отеле в Калифорнии. На тот момент актеру было 17 лет, а возраст согласия в Калифорнии — 18. Сама Арджента обвинения отрицает.

Источник: РБК