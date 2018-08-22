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Суд Московской области в России приговорил жителя Москвы Максима Герта к 11,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотического вещества, которое тот привез из лечебно-туристической поездки в Перу.

Как рассказал Би-би-си адвокат осужденного Владимир Бригадин, молодой человек работал художником-оформителем в ЦУМе и поехал в Перу, чтобы подлечиться.

"Он давно страдает болезнью позвоночника, и ни один из традиционных методов лечения ему не помогал. Он прочитал, что в Перу есть специализированные шаманские центры, и поехал туда лечиться", - рассказывает юрист.

У перуанских шаманов москвич пил традиционный отвар "аяуаска", обладающий галлюциногенными свойствами. Поскольку он не успел завершить курс лечения до возвращения домой, то решил взять в Москву литр напитка, чтобы еще месяц употреблять его дома.

"Он привез [напиток] очень открыто, сдал его в багаж, сделал пересадку в Мадриде, и никто его нигде не останавливал", - говорит адвокат.

Проблемы начались при прохождении таможенного досмотра в московском аэропорту: сотрудники таможни решили изъять бутылку и отправить ее на экспертизу. По ее итогам в бутылке было обнаружено 465 граммов наркотического вещества диметилтриптамина, запрещенного в России.

Суд вынес Максиму Герту приговор по статьям 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) и 229.1 (контрабанда наркотических средств) уголовного кодекса России. Согласно картотеке суда, приговор был вынесен еще 26 июня, однако СМИ обратили на это внимание только сейчас.

Защита предполагает, что на самом деле концентрация запрещенного вещества в напитке была незначительной. Кроме того, по словам адвоката, специалисты утверждают, что в составе жидкости диметилтриптамин не обладает наркотическими свойствами, так как он метаболизируется в организме.

Источник: Русская служба BBC

Фото: flickr.com/Gilder Lehrman