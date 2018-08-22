Донбасс и Киев готовятся заключить новое перемирие (3)

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В мире | 22 августа 2018 года, 19:33

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины договорилась об очередном перемирии. Об этом, передает Донецкое агентство новостей (ДАН), сообщил глава присутствовавшей на переговорах делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

Встреча участников группы состоялась в Минске. Режим «устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня на линии соприкосновения сторон в Донбассе», уточнил Пушилин, начнет действовать с 00:01 по местному времени 29 августа. Перемирие, по словам председателя Народного совета самопровозглашенной республики, было согласовано в связи с предстоящим началом учебного года.

ДНР и ЛНР, заметил Пушилин, готовы сделать все необходимое для соблюдения принятых соглашений: «Дети Донбасса по обе стороны линии соприкосновения должны иметь возможность пойти в школу в спокойствии и мире».

Режим прекращения огня, согласно заявлению председателя Народного совета ДНР, включает в себя «запрет на обстрелы и ведение огня, в том числе ответного», а также не позволяет сторонам вести любые наступательные и разведывательные действия.​

Информацию о согласовании нового перемирия в Донбассе журналистам подтвердили полномочный представитель России в минской контактной группе Борис Грызлов и пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.​ В ходе переговоров стороны, по словам Грызлова, договорились также об «особом контроле его выполнения» (цитата по агентству «Интерфакс»). Как именно будет осуществляться этот контроль, Грызлов не уточнил.​

С начала вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году соглашение о режиме прекращения огня в региона станет уже 21-м, отмечает ДАН.​

Источник: РБК

Комментарии 3
Ж1 час назад
Обязательно возьмите Хариса Дортхольца!Это наш вазелиновый пидереотт!Он плохо говорит по русски,но блевать будет отменно.
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Крыса51 минуту назад
Поросенко на этой войне весь мир рошеном обеспечил и понастроил заводов по всей россии.. а эти дурачки сидят на против друг друга в окопах, война войной а денежки по расписанию.. все как у наших работадателей пока латыши а русскими сруться наши барыжки копустку подсчитывают
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Latviešu Patriots1 час назад
Kas tas tāds?:)))
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