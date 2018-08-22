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Контактная группа по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины договорилась об очередном перемирии. Об этом, передает Донецкое агентство новостей (ДАН), сообщил глава присутствовавшей на переговорах делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

Встреча участников группы состоялась в Минске. Режим «устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня на линии соприкосновения сторон в Донбассе», уточнил Пушилин, начнет действовать с 00:01 по местному времени 29 августа. Перемирие, по словам председателя Народного совета самопровозглашенной республики, было согласовано в связи с предстоящим началом учебного года.

ДНР и ЛНР, заметил Пушилин, готовы сделать все необходимое для соблюдения принятых соглашений: «Дети Донбасса по обе стороны линии соприкосновения должны иметь возможность пойти в школу в спокойствии и мире».

Режим прекращения огня, согласно заявлению председателя Народного совета ДНР, включает в себя «запрет на обстрелы и ведение огня, в том числе ответного», а также не позволяет сторонам вести любые наступательные и разведывательные действия.​

Информацию о согласовании нового перемирия в Донбассе журналистам подтвердили полномочный представитель России в минской контактной группе Борис Грызлов и пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.​ В ходе переговоров стороны, по словам Грызлова, договорились также об «особом контроле его выполнения» (цитата по агентству «Интерфакс»). Как именно будет осуществляться этот контроль, Грызлов не уточнил.​

С начала вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году соглашение о режиме прекращения огня в региона станет уже 21-м, отмечает ДАН.​

Источник: РБК