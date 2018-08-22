В мире |

Министерство обороны Эстонии сообщило, что с 27 августа воздушное пространство страны будет вновь открыто для тренировочных полетов авиации стран НАТО после того, как с 7 августа военные самолеты не поднимались в небо над Эстонией после случайного запуска боевой ракеты испанским истребителем.

Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 7 августа по ошибке запустил над южной частью Эстонии с высоты 6 тысяч метров боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM. Двухнедельные поиски ракеты не увенчались успехом. В прошлую пятницу эстонские военные прекратили ее активные поиски.

По словам министра обороны Эстонии Юри Луйка, для обеспечения безопасности Эстонии необходимо открыть воздушное пространство страны для самолетов НАТО, выполняющих боевое дежурство в небе стран Балтии и отрабатывающих боевые маневры.

"Для обеспечения безопасности Эстонии необходимо в полном объеме проводить в нашем воздушном пространстве миссию НАТО, в том числе и отработку боевых маневров. Полеты будут продолжены с 27 августа", — цитирует в среду министра пресс-служба минобороны.

Луйк отметил, что расследование инцидента с пуском ракеты продолжается, но он не может его подробно комментировать. Министр также заверил, что пуск боевой ракеты не представлял угрозы для самолетов гражданской авиации.

AIM-120 AMRAAM — американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. У ракеты предусмотрен режим самоликвидации, который включается в случае ошибочного запуска. Длина ракеты типа AMRAAM составляет 3,7 метра, диаметр 18 сантиметров, вес — 152 килограмма.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Эстонская авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.

В настоящее время в миссии участвуют истребители ВВС Испании Eurofighter Typhoon, Португалии F-16 и Франции Mirage 2000. Испанцы и португальцы дислоцированы на авиабазе Зокняй, французы размещены на авиабазе Эмари под Таллином.

Фото: pixabay.com