В мире |

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что единственным его проступком в прошлом стала победа на президентских выборах в 2016 году.

"Единственной вещью, которую я сделал не так, была победа на выборах, которую, как ожидалось, одержат Хиллари Клинтон и демократы", — написал глава Белого дома в своём Twitter.

При этом, по его мнению, поражение Клинтон на выборах было обусловлено тем, что в её команде "забыли провести избирательную кампанию во множестве штатов".

Ранее экс-адвокат Трампа Майкл Коэн признался, что в ноябре 2016 года выплатил деньги за молчание порноактрисе Стефани Клиффорд, у которой ранее были интимные отношения с нынешним президентом США.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com