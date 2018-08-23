Трамп назвал победу на президентских выборах своим единственным проступком (2)
В мире | 23 августа 2018 года, 08:37
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что единственным его проступком в прошлом стала победа на президентских выборах в 2016 году.
"Единственной вещью, которую я сделал не так, была победа на выборах, которую, как ожидалось, одержат Хиллари Клинтон и демократы", — написал глава Белого дома в своём Twitter.
При этом, по его мнению, поражение Клинтон на выборах было обусловлено тем, что в её команде "забыли провести избирательную кампанию во множестве штатов".
Ранее экс-адвокат Трампа Майкл Коэн признался, что в ноябре 2016 года выплатил деньги за молчание порноактрисе Стефани Клиффорд, у которой ранее были интимные отношения с нынешним президентом США.
Источник: life.ru
Фото: pixabay.com
Ceru, ka amerikànu tautai nàkosajàs vèlèsanàs bùs cita izvèle.
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Цыплят,по осени считают.Если сам себя не похвалишь.......
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