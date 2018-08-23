Кевина Спейси снова обвинили в изнасиловании
В мире | 23 августа 2018 года, 09:27
В прокуратуре Лос-Анджелеса заявили о новом обвинении в сексуальных домогательствах в адрес актёра Кевина Спейси.
"Обвинение в сексуальных домогательствах с участием Кевина Спейси было передано нам вчера управлением шерифа округа Лос-Анджелес. Оно находится на стадии рассмотрения", — приводит слова представителя прокуратуры Грега Рислинга агентство Reuters.
Кевин Спейси оказался в центре скандала из-за обвинений в домогательствах после заявления актёра Энтони Рэппа. Несмотря на статус актёра, его последний фильм всё-таки вышел в прокат, но потерпел провал.
Ранее стало известно, что британская полиция начала расследования по трём обвинениям в адрес актёра в домогательстве.
Источник: life.ru