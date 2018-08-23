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В прокуратуре Лос-Анджелеса заявили о новом обвинении в сексуальных домогательствах в адрес актёра Кевина Спейси.

"Обвинение в сексуальных домогательствах с участием Кевина Спейси было передано нам вчера управлением шерифа округа Лос-Анджелес. Оно находится на стадии рассмотрения", — приводит слова представителя прокуратуры Грега Рислинга агентство Reuters.

Кевин Спейси оказался в центре скандала из-за обвинений в домогательствах после заявления актёра Энтони Рэппа. Несмотря на статус актёра, его последний фильм всё-таки вышел в прокат, но потерпел провал.

Ранее стало известно, что британская полиция начала расследования по трём обвинениям в адрес актёра в домогательстве.

Источник: life.ru