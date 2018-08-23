В мире |

Руководство социальной сети Facebook приняло решение о блокировке более 400 приложений из-за того, что их разработчики могут быть связаны с утечкой данных. Об этом сообщается на сайте компании.

«С начала нашего расследования в марте мы проверили тысячи приложений. Мы прекратили работу более чем 400 из них из-за опасений, связанных с их разработчиками, или с тем, как могли использоваться данные, которые люди предоставили приложениям», — говорится на сайте компании.

Отмечается, что среди заблокированных приложений — myPersonality, которым пользовались более 4 млн человек. Представители компании объяснили свое решение тем, что разработчики не стали проходить проверку, а также предоставили третьей стороне данные о пользователях.

Источник: gazeta.ru

Фото: unsplash.com/Tim Bennett