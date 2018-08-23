Трамп пообещал Киеву, что США всегда будут стоять рядом с Украиной (10)
Президент США Дональд Трамп направил поздравление по случаю Дня независимости Украины президенту этой страны Петру Порошенко, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
"Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ", - указал лидер США.
По словам Трампа, народу Украины есть чем гордиться.
"В течение четырех лет Украина мужественно противостоит российской агрессии и является благословенной ярким гражданским обществом, растущей экономикой и вооруженными силами, которые являются мощными как никогда раньше", - отметил Трамп.
В послании также отмечается, что правительство Соединенных Штатов будет продолжать работать с Украиной и поддерживать усилия в укреплении демократических институтов, развитии верховенства права, борьбе с коррупцией и стимулировании экономического роста.
Источник: interfax.ru
Фото: Укринформ
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