Во Франции вооруженный мужчина атаковал прохожих (2)
В мире | 23 августа 2018 года, 12:10
Во французской коммуне Трап недалеко от Версаля мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих, сообщает Agence France-Presse.
По предварительным данным, один человек погиб, двое получили ранения. Нападавший нейтрализован.
Других подробностей о происшествии на данный момент нет.
Источник: ПОЛИТ.РУ
А мусье-то дураки, опять выбрали американского педика-подстилку вместо нормальной бабы Маринки Ле Пен, которая навела бы там порядок, - а через то и мне во Франции не побывать.
Какой же идиот туда поедет, если там уже режут людей на улице посередь бела дня?