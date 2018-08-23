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Во французской коммуне Трап недалеко от Версаля мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих, сообщает Agence France-Presse.

По предварительным данным, один человек погиб, двое получили ранения. Нападавший нейтрализован.

Других подробностей о происшествии на данный момент нет.