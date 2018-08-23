Во Франции вооруженный мужчина атаковал прохожих (2)

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В мире | 23 августа 2018 года, 12:10

Во французской коммуне Трап недалеко от Версаля мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих, сообщает Agence France-Presse.

По предварительным данным, один человек погиб, двое получили ранения. Нападавший нейтрализован.

Других подробностей о происшествии на данный момент нет.

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 2
Ж1 час назад
А можно приметы мужчины?Он не на трамвае ехал?Не по латышски кричал-атбалсу 100%?
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Адельфина56 минут назад
Не смешно.
А мусье-то дураки, опять выбрали американского педика-подстилку вместо нормальной бабы Маринки Ле Пен, которая навела бы там порядок, - а через то и мне во Франции не побывать.
Какой же идиот туда поедет, если там уже режут людей на улице посередь бела дня?
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