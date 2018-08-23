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Племянница пострадавшего в результате отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория сообщила, что он и его дочь не давали о себе знать с конца июля, передает РИА «Новости».

Отмечается, что последний раз Юлия Скрипаль звонила родственникам в конце июля в связи с днем рождения бабушки. По словам Виктории, у родных есть подозрения, что Скрипаль находится в тяжелом состоянии или скончался.

«Почему мы так считаем? Потому что Юля сказала, что через три дня папа сможет позвонить, что у него есть большое желание», — заявила Виктория Скрипаль.

Она добавила, что с тех пор звонков от пострадавших родственников не поступало, и обратила внимание на то, что в прессе не появляется фотографий Сергей Скрипаля.

Ранее в посольстве России в Лондоне заявили, что действия Великобритании в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери дают основания полагать, что сами Скрипали насильственно удерживаются в Британии.

Фото: flickr.com/Pastor Chris