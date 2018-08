В мире |

Американский еженедельный журнал Time выйдет в новом номере с обложкой, на которой президент США Дональд Трамп из последних сил удерживается на плаву в затопленном водой собственном рабочем кабинете в Белом доме. Об этом сообщается на сайте издания.

Действие происходит в Овальном кабинете, который полностью заполнен водой. На обложке напечатана надпись: «глубоко». На изображении видно, что над водой держится лишь голова Трампа.

Это уже не первый раз, когда Time публикует на обложке карикатуры на американского лидера. Автор карикатуры Тим О'Брайен — художник журнала Time. Отмечается, что это уже третья иллюстрация из данной серии: ранее Трамп был изображен во время шторма в Овальном кабинете, затем — в наполовину заполненном водой кабинете, а в этот раз — уже в полностью затопленном Овальном кабинете с плавающим Трампом, который больше не сидит за своим рабочим столом.

He's back! @TonkaOBrien adds third cover for @Time. to his Trump Oval Office series. https://t.co/2NzscVrxxd pic.twitter.com/yUjwC8K3Bj