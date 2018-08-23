В мире |

Два человека погибли и один серьезно ранен в результате нападения вооруженного ножом мужчины в городке Трап в 30 км от Парижа, сообщает местная полиция. Нападавший был застрелен полицейскими.

Как сообщает Рейтер со ссылкой на МВД Франции, убитые оказались матерью и сестрой преступника. Информации о личности раненого пока нет.

По данным агентства, полиция проверяет версию, согласно которой причиной нападения была семейная ссора.

Как заявил глава МВД Франции Жерар Коллон, на данный момент инцидент не рассматривается как теракт.

Экстремистская группировка, называющая себя "Исламское государство" (ИГ), взяла на себя ответственность за нападение, однако не представила никакого подтверждения этому. Информационный ресурс группировки Amaq сообщает, что нападавший был "бойцом ИГ".

По информации французских СМИ, мужчина в возрасте около 30 лет во время нападения кричал "Аллаху Акбар" ("Аллах велик" по-арабски).

После нападения подозреваемый забежал в дом, откуда кричал, что убьет любого сотрудника полиции, который попытается зайти внутрь. Вскоре он вышел оттуда, держа в руке нож. В этот момент он был застрелен полицейскими.

По словам прибывшего на место происшествия министра внутренних дел, у нападавшего, по всей видимости, были серьезные проблемы с психикой.

Жерар Коллон сообщил, что человек, имя которого пока не разглашается, находился в поле зрения полиции благодаря своим экстремистским взглядам, однако он был психически нестабилен и не был тем, "кто мог бы следовать инструкциям террористической группировки".

Эксперты призывают с осторожностью относиться к заявлению группировки, которая терпит поражение в Сирии и Ираке.

Франция находится в состоянии повышенной террористической угрозы с 2015 года, когда исламиств совершили серию нападений в Париже.

Глава французского МИД выразил соболезнования в связи с гибелью и ранением людей в Трапе.

Городок Трап с населением в 30 тысяч человек расположен недалеко от Версаля. Как отмечает Франс-пресс, в городе живет много выходцев из ближневосточных стран, там высокий уровень бедности и действует ряд криминальных группировок.

Среди довольно крупной мусульманской общины города немало исламистов. По данным Франс пресс, ссылающегося на источники в спецслужбах, около 50 жителей городка уехали в Сирию и Ирак, чтобы воевать на стороне ИГ.

Фото: Русская служба BBC