Пользователи социальной сети твиттер обратили внимание на то, что рукопожатия президента США Дональда Трампа и его супруги — первой леди США Меланьи Трамп не всегда настоящие, пишет газета Independent.

В частности, на фотографиях, которые начали выкладывать пользователи твиттера, при увеличении снимка можно заметить, что руки супругов лишь соприкасаются, хотя издалека кажется, что они держатся за руки.

Here they are ACTUALLY holding hands. And look how happy they are. Their faces can't conceal their joy. pic.twitter.com/cSfrtvHUV2