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В Таллине открыт мемориал памяти жертв коммунизма, сообщает ERR. На нем выбиты имена более 22 тыс. эстонцев, погибших в результате действий советской власти.

Участие в церемонии открытия монумента приняли президент Эстонии Керсти Кальюлайд и министр юстиции Урмас Рейнсалу. Кроме того, на церемонию были приглашены более 500 человек, репрессированных в годы СССР.

«По разным подсчетам, более 75 тыс. жителей Эстонии разных национальностей пострадали от «красного» режима. Мемориал на Маарьямяэ достаточно крупный, и на нем более 22 тыс. имен жителей Эстонии, которые были убиты или умерли из-за нечеловеческих условий содержания в заключении или на поселении по воле советской власти​», — рассказал ​руководитель по связям с общественностью Института исторической памяти Эстонии Сергей Метлев. При этом он отметил, что за 27 лет независимости страны в Эстонии еще не было открыто ни одного крупного монумента жертвам советской власти.

Мемориал в районе Маарьямяэ состоит из двух частей. Первая из них, носящая название «Путь», представляет собой две стены, на которых выбиты имена погибших в результате репрессий эстонцев. Проходящие вдоль них посетители попадают в часть мемориала под названием «Домашний сад», где высажены фруктовые деревья. На строительство мемориала было потрачено порядка €6 млн. Его открытие было приурочено к Общеевропейскому дню памяти жертв тоталитарных режимов (23 августа).

Работы по созданию мемориала памяти жертв коммунистического режима начались в районе Маарьямяэ в декабре прошлого года. В январе 2018 года власти Эстонии не исключили вероятность того, что находящийся в этом же районе памятник советским морякам может быть снесен из-за плохого состояния конструкций и угрозы разрушения. «Вопрос в том, чтобы мемориал не был опасным, и, если необходимо, придется что-то забетонировать или снести», — заявлял глава Минюста страны Урмас Рейнсалу.

Ранее, 22 августа, Рейнсалу и его латвийский коллега Дзинтарс Расначс заявили о намерении добиться от России возмещения ущерба за «советскую оккупацию». В Кремле в ответ сообщили, что Россия не намерена вести разговор о каких-либо выплатах и не считает термин «оккупация» корректным.

Источник: РБК