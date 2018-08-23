Трамп грозит крахом фондового рынка в случае своего импичмента (2)
Дональд Трамп уверен, что если демократам удастся объявить ему импичмент, то следствием этого станет крах фондового рынка. Об этом сам президент США заявил в эксклюзивном интервью телеканалу Fox News.
"Если мне когда-нибудь объявят импичмент, думаю, что рынок рухнет. Думаю, что все очень обеднеют", — сказал Трамп, отметив, что вообще не понимает, как можно отправить в отставку президента, который "прекрасно справляется со своей работой".
Трамп особо подчеркнул, что без его избрания в 2016 году состояние экономики США продолжало бы ухудшаться.
"Если бы пришли Хиллари [Клинтон] и ее демократы, если бы президентом стала она, вы бы получили отрицательный рост [экономики]", — сказал Трамп.
Президент напомнил, что после его вступления в должность в США было проведено "огромное" сокращение налогов и отменено множество административных барьеров, а также создано множество новых рабочих мест.
21 августа, выступая на предвыборном митинге в Западной Вирджинии (6 ноября 2018 года в США пройдут так называемые промежуточные выборы, в результате которых будут переизбираться все члены палаты представителей конгресса и треть сенаторов, а также пройдут выборы губернаторов большинства штатов), Трамп заявил об устранении угрозы быстрой потери национальной экономикой первого места в мире.
"Когда я пришел, все шло к тому, что Китай за очень короткое время станет больше нас. Теперь этого не случится", — сказал Трамп.
О возможности объявления импичмента Трампу вновь заговорили после того, как его бывший личный юрист Майкл Коэн признался под присягой, что в ходе предвыборной кампании 2016 года по поручению Трамп выплатил двум бывшим любовницам клиента крупные суммы в обмен на отказ от общения с прессой. Противники Трампа видят в таких выплатах нарушение законодательства, сам же президент назвал своим единственным проступком победу на выборах.
Он доказал практически всем, что беспрецедентный рост Американской экономики это его заслуга.
Проблема в том, что крах фондового рынка не сделает беднее тех, кто в этом рынке активно участвует.
Большие игроки - инсайдеры. Они зарабатывают как на повышении, так и на понижении.
Что же касается народа, то ....... и т.д.
Это очень печально, что Трамп заговорил об импичменте.