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Неизвестный открыл огонь по полицейским дипломатических представительств в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.

"По адресу ул. Сивцев Вражек, дом 43, неизвестный открыл огонь из неустановленного оружия по двум сотрудникам полиции полка по охране дипломатических представительств, один из полицейских получил ранение", — пояснили в ведомстве.

Сотрудники полиции открыли ответный огонь из табельного оружия, в результате нападавший был ранен. В 500 метрах от места ЧП находится посольство Филиппин.

Пострадавшему сотруднику оказали необходимую медицинскую помощь. Он получил ранение в ногу, его жизнь вне опасности.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Фото: pixabay.com