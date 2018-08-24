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Рэпер Snoop Dogg анонсировал выход своей первой кулинарной книги From Crook to Cook. Об этом исполнитель написал на своей странице в Instagram.

"Платиновые рецепты из кухни топового Догга. Первая кулинарная книга Snoop Dogg скоро пойдет в печать к [компании] Chronicle Books", - написал рэпер.

A post shared by snoopdogg (@snoopdogg) on Aug 22, 2018 at 2:05pm PDT

По данным журнала People, книга будет включать 50 любимых рецептов музыканта, включая запеченные макароны с сыром, с которыми он изображен на обложке. Snoop Dogg предложит варианты блюд для завтрака, обеда, ужина и для различных мероприятий, а также поделится своим авторским рецептом коктейля Gin and Juice ("Джин и сок"). Рецепты будут сопровождаться его советами в развлекательной форме.

Исполнитель является соведущим кулинарного шоу "Званый ужин Марты и Снупа" (Martha and Snoop's Potluck Dinner Party), которое выходит на экраны с 2016 года.

Snoop Dogg начал музыкальную карьеру в 1992 году, продал 23 млн копий своих альбомов в США и 35 млн во всем мире.

Фото: facebook.com/snoopdogg/