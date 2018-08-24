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Премьера двадцать пятого фильма фильма о секретном агенте "007" Джеймсе Бонде состоится позже намеченного срока. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Изначально планировалось, что премьера новой ленты о британском агенте состоится 8 ноября 2019 года. Источники добавили, что фильм может выйти в конце 2020 года.

Ранее сообщалось, что британский режиссер Дэнни Бойл решил отказаться от съемок новой части фильма о Бонде, так как не смог договориться об образе "русского злодея".

При этом источники издания отметили, что разговоры о переносе выхода фильма начались до того, как Бойл покинул режиссерское кресло.