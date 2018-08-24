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Ценный подарок из Калининграда прибыл в Санкт-Петербург невредимым благодаря заботе сотрудников двух российских аэропортов. Сохранность нестандартного багажа обеспечили лично грузчики аэропортов Храброво и Пулково, пишет «Фонтанка».

Общались они между собой с помощью переписки, послание оставили прямо на упаковке с багажом.

В группе калининградского аэропорта «ВКонтакте» опубликовали историю пассажирки Викториии из Петербурга. 19 августа девушка возвращалась в Северную столицу и везла с собой картину из янтаря. На стойке регистрации в аэропорту Храброво оказалось, что подарок не вмещается в «установленные размеры» перевозки ручной клади. Представители авиакомпании «Победа» заявили, что единственный выход — оформить багаж, в этом случае стоимость перелёта увеличится на несколько тысяч рублей.

«Я, укутав картину в свои вещи и положив в пакет, отдала упаковщику. Единственное, что пришло мне в голову, я синей ручкой написала с двух сторон пакета «Пожалуйста аккуратно, Картина!!», — вспоминает пассажирка.

Затем сотрудница аэропорта попросила лично одного из работников багажной службы донести картину до самолета. Когда петербурженка прибыла в Пулково, то не нашла своего багажа на выдаче. Выяснилась, что картину определили в негабаритный груз и пометили наклейкой «Стекло». Ценный подарок перенёс перелёт в северную столицу в сохранности, а на упаковке Виктория нашла переписку сотрудников аэропортов следующего содержания:

«Хорошо, я постараюсь. Эй, ребята в Питере, давайте постараемся»

«Будем аккуратны с картиной Виктории!»

«Живопись — это искусство выражения невидимого через видимое. Эжен Фромантен»

«Виктория, я надеюсь, что картина уцелела!».

Фото: flickr.com/Dana Arena