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Дочь основателя Apple Стива Джобса Лиза Бреннан-Джобс в беседе с New York Times прокомментировала написанные ею и недавно опубликованные мемуары о нем под названием Small Fry.

В книге не сразу признанная знаменитым отцом дочь раскрывает много откровенных деталей о нем: так, однажды он заявил юной Лизе, что она «воняет туалетом», а также заставлял ее смотреть, как он занимается сексом со своей женой Лорен Пауэлл для установления «семейной связи».

В интервью Бреннан-Джобс признается, что комментарий по поводу «туалета» в отношении ее духов был справедливым.

«Он говорил мне правду. Иногда кому-то стоит сказать тебе, как ты пахнешь», — говорит женщина.

Не считает она травмирующими и другие свои воспоминания.

«Мне не было страшно, просто странно», — убеждает она.

Пример хорошего отцовства она видит в своем муже, который заботится о своих дочерях от предыдущих отношений.

«Мой отец мечтал бы быть таким, окружал себя такими мужчинами, но просто не умел этого», — заключает дочь Джобса.

После выхода мемуаров на откровения Бреннан-Джобс отреагировала вдова предпринимателя. Лорен Пауэлл-Джобс, ее дети и сестра Джобса Мона Симпсон выпустили обращение, в котором отметили, что не помнят событий, описанных в книге, и расстроены тем, что в ранние годы Лизы он не был ей достойным отцом, хотя позже и постарался исправиться.

Источник: gazeta.ru