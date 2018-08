В мире |

Компания Sony Music, выпускающая альбомы Майкла Джексона, в ходе судебного процесса признала, что в нескольких песнях с посмертного альбома певца Michael звучит вокал не самого Джексона, а другого человека.

Альбом Michael был выпущен в 2010 году, через полтора года после смерти певца. За полгода до его выхода в прессе начали появляться сообщения о существовании 12 почти готовых треков, которые якобы были записаны осенью 2007 года в доме продюсера Эдди Каскио.

Три из них — Monster, Keep Your Head Up и Breaking News — в итоге попали на пластинку.

Еще до выхода альбома члены семьи Джексона, присутствовавшие при работе над пластинкой, стали публично выражать сомнение в том, что вокал на треках Каскио действительно принадлежит Майклу.

Из-за этого Sony Music и The Jackson Estate, управляющая творческим наследием Джексона, объявили о проведении расследований. По их итогам накануне выхода Breaking News в качестве предваряющего альбом сингла было объявлено, что вокал на треках — подлинный.

После выхода альбома, однако, сомнения фанатов в подлинности вокала на трех треках лишь усилились — поклонники певца даже вычислили предполагаемого исполнителя, им оказался Rʼn'B-певец Джейсон Малаки.

В 2013 году на своей странице в фейсбуке он косвенно признал участие в записи, но позже удалил пост и заявил, что страницу взломали.

В 2014 году поклонница Джексона Вера Серова подала иск против Sony Music и The Jackson Estate, обвинив компании в мошенничестве и нарушении законов о защите прав потребителей.

