Google ввел самоуничтожающиеся электронные письма (1)

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В мире | 24 августа 2018 года, 18:39

Функция отправки "самоуничтожающегося" электронного письма стала доступной для всех пользователей почты Google, говорится в сообщении компании.

Теперь пользователи Gmail, включая тех, кто используют почту на мобильных устройствах, могут при отправке письма указать дату, когда оно будет автоматически удалено с серверов Google и из почтового ящика получателя. Дата может быть выставлена от одного дня до пяти лет.

Кроме того, такие письма невозможно будет переслать другим людям, распечатать или скопировать содержащийся в них текст.

Помимо этого, Gmail сделал возможной редактирование уже отправленных писем для мобильных устройств. Таким образом, пользователи могут поправить опечатки или вовсе удалить письмо, которое уже было отправлено.

Источник: interfax.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 1
Ну очень нужная вещь!58 минут назад
Один раз получил, такую смс, о переносе собрания. Тыркнул, стоя на красном, увидел часть сообщения, без времени, загорелся зеленый, поехал, сообщение исчезло - супер, тупее не придумаешь.
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