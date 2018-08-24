Система распознавания лиц в аэропорту США впервые поймала нарушителя
В международном аэропорту Вашингтона задержали 26-летнего мужчину, прилетевшего из бразильского Сан-Паулу, сообщает The Next Web.
Мужчину, который использовал паспорт гражданина Франции, остановили во время прохождения пограничного контроля. Офицер погранслужбы использовал систему распознавания лиц, которая показала, что лицо человека не соответствует фотографии в паспорте.
Во время проверки в обуви задержанного нашли идентификационную карту на имя гражданина Республики Конго. За использование документов другого человека нарушителю грозит уголовное наказание.
Технологию распознавания лиц в качестве эксперимента начали использовать в 14 аэропортах США с 20 августа. Предполагается, что система усилит безопасность и повысит пропускную способность в аэропортах.
Источник: daily.afisha.ru
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